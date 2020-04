Raul Gil diz que passa bem após sofrer acidente doméstico em SP

Raul Gil. Foto: Reprodução/ SBT

Raul Gil, de 82 anos, escorregou dentro de sua casa, em São Paulo, na tarde de sábado, 18, onde estava passando a quarentena. Ele sofreu fraturas nas costelas e precisou passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein ainda no fim de semana.

Apesar do susto, o apresentador publicou uma foto em seu Instagram no dia seguinte, dizendo que está bem. "Logo estarei gravando meu programa e alegrando como sempre todas as tardes de sábado, em nome do senhor Jesus", escreveu.

A previsão é que ele receba alta nesta semana. O SBT está reprisando os melhores momentos do Programa Raul Gil dos últimos 10 anos. A atração está pausada devido à pandemia do coronavírus.