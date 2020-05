Raul Gil aparece cantando em vídeo após cirurgia e internação

Raul Gil está internado desde a sexta-feira, 1 Foto: Instagram / @raulgil3

O apresentador Raul Gil apareceu em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 6, no qual está em um quarto no hospital enquanto canta a música Por una cabeza. Ele está internado desde a sexta-feira, 1, quando sentiu falta de ar em casa depois de passar por uma cirurgia após um acidente doméstico.

“Mais um pouquinho e ele sai do hospital...obrigado a Deus e a todos pelas orações”, comentou Raul Gil Junior, filho do apresentador, na publicação com o vídeo. Raul Gil se desequilibrou e caiu de uma escada durante o feriado da Páscoa, e foi levado para o Hospital Albert Einstein.

Ele foi operado após quebrar nove costelas, e ficou internado por alguns dias no hospital. Após ser liberado o apresentador chegou a agradecer os seguidores pelo apoio, mas foi internado novamente após sentir falta de ar.

Foi constatado que Raul Gil teve uma perfuração da costela e foram drenados mais de dois litros de sangue do pulmão do apresentador. O filho destacou a melhora progressiva do pai e agradeceu os profissionais do hospital: “Eu, que acompanhei de perto todos os dias esses heróis, agradeço pelo carinho que meu pai foi atendido desde o primeiro dia de internação até esse nosso retorno”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais