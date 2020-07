Raul Gazolla, de 64 anos, revela que teve quatro casos de enfarte, mesmo tendo vida saudável

O ator Raul Gazolla Foto: Instagram/@rgazolla

Mesmo tendo histórico de atleta e uma vida saudável, Raul Gazolla não escapou de sofrer enfarte, por quatro vezes. O ator, que está com 64 anos, desabafou sobre os problemas cardíacos nas redes sociais.

O primeiro caso ocorreu há dez anos, quando estava no aeroporto de São Paulo.

“Estava no embarque, tinha acabado de participar do programa do Rodrigo Faro. Comecei a passar mal, a ficar tonto. Fui a um pronto-socorro mesmo do aeroporto e a médica tirou minha pressão: ‘Vamos internar o rapaz, porque a gente está perdendo ele’. Fui de ambulância para um hospital em São Paulo. Entrei na segunda-feira no hospital e sai na quinta, operado e com um stent no meu coração”, declarou. Raul pensou que estava tendo uma intoxicação alimentar e, por isso, o enfarte. Ele confessou que ficou sem entender o diagnóstico.

De acordo com os médicos, dois fatores podem ter contribuído para a situação: a questão hereditária ou o estresse. Os irmãos do pai de Gazolla morreram com problemas de coração. Sobre ansiedade, o ator reflete: “Tem coisas que você não foge, uma delas é o estresse que a vida te faz. Tive alguns estresses na minha vida. Perdi a minha mulher assassinada (Daniella Perez, atriz, em 1992), tinha 36 anos, ela tinha 22, e isso causa um estresse enorme. Perdi um sobrinho com 32 anos e isso pra mim também foi muito forte. Quando veio a conta, veio em forma de enfarte”.

O segundo caso foi durante um treino de jiu-jitsu, um ano depois do ocorrido. O terceiro e o quarto enfartes foram registrados em 2012.

Mesmo querendo continuar a rotina de exercícios, Raul Gazolla percebeu que precisava de acompanhamento profissional. “O médico disse que eu não podia passar dos 180 batimentos cardíacos enquanto tivesse treinando. Comecei a treinar controlado e fui treinar crossfit. Parei de tomar remédio para o coração, fiz uma alimentação regrada e, seis meses depois, fiz novos exames e estava melhor”, concluiu.

Assista ao vídeo: