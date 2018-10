Ratinho publica foto antiga em que aparece ‘magro, esbelto e sem bigode’

O apresentador do SBT Carlos Massa, o Ratinho. Foto: Instagram/@oratinho

Com a ajuda da esposa Solange Martinez Massa, Ratinho encontrou uma foto antiga, quando ele ainda não era apresentador de televisão.

No SBT há 20 anos, ele já passou por Record TV e CNT, protagonizando programas jornalísticos policiais, sempre com uma pitada de dramatização e revolta. Atualmente, comanda um programa de variedades, com uma pegada mais humorística.

Nas redes sociais, Ratinho gosta de publicar imagens antigas e observar a reação dos fãs, que se divertem. “A Solange achou uma foto no fundo do baú. Eu magro, esbelto, sem bigode e na moda com terno xadrez”, escreveu na legenda da foto publicada na página oficial dele no Instagram.

Houve quem achasse o apresentador parecido com o ator Sylvester Stallone. Os seguidores de Ratinho não perdoaram. “Rapaz, esse seu nariz é épico, hein”, “Achei que tinha nascido de bigode já” e “Parece mais o Markito” foram alguns dos comentários.

Não é a primeira vez que Ratinho posta uma foto antiga e se diverte com os internautas. Em agosto, o apresentador do SBT publicou uma imagem em que aparece ao lado da então noiva Solange. “A gente tava bem de presentes. Detalhe: ganhei também umas 20 bacias de alumínio, 2 penicos etc (sic)”, escreveu na ocasião.