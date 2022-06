Rashid lança audiobook do livro 'Ideias Que Rimam Mais Que Palavras vol.1'

Rashid durante as gravações de seu audiobook Foto: LiteraRUA

O rapper Rashid lançou nesta quarta-feira, 8, a versão de audiobook do seu livro Ideias Que Rimam Mais Que Palavras vol.1, lançado em 2018. O áudio ficará disponível exclusivamente no app Ubook de 8 junho a 7 de julho e, em seguida, seguirá para todas as plataformas de streaming de áudio.

Tendo como linha narrativa as histórias de algumas composições de Rashid, a obra cobre de 2008 a 2014, período em que o artista construía uma base para uma carreira sólida e relevante junto aos principais nomes do cenário nacional.

“Vamos disponibilizar o livro aonde mais for necessário para chegar nas pessoas. Quero aproximar esse trabalho daquela galera que ainda não tem o hábito da leitura, mostrar que existem muitos tipos de conteúdos numa biblioteca, então aquele ambiente também pode pertencer à ela. É uma extensão da missão inicial”, comenta o cantor.

Capa do audiobook 'Ideias Que Rimam Mais Que Palavras vol.1' Foto: LiteraRUA

Assim como na versão impressa, o músico teve a preocupação de descomplicar o conteúdo para os ouvintes com um simples propósito: “ler ou ouvir um livro até o final é a isca perfeita para começar outro”, reflete.

O rapper tem planos para um segundo volume de Ideias Que Rimam Mais Que Palavras, mas, por ora, Rashid está em estúdio para criar um novo capítulo em sua discografia. Acesse o audiobook aqui.