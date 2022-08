Rapper Megan Thee Stallion vai estrear em 'Mulher-Hulk: Defensora de Heróis'

Rapper chega ao Brasil para cantar no último dia do Rock in Rio 2022. Foto: Instagram/@theestallion

Megan Thee Stallion , sucesso na indústria da música, decidiu mirar em Hollywood e está confirmada na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, da Marvel, segundo o The Cut. Apesar de não revelar detalhes sobre a participação da rapper, o site confirmou a presença da cantora na trama estrelada por Tatiana Maslany .

A artista deve estrear na Marvel em 8 de setembro, durante o quarto capítulo da atração. Para quem não sabe, os novos episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreiam semanalmente às quintas-feiras no Disney+.

Setembro vai ser um mês bastante agitado para Megan Thee Stallion. Depois de aparecer no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), ela chega ao Brasil para cantar no último dia do Rock in Rio 2022. No palco Mundo, a rapper vai se apresentar no domingo, 11, marcando sua estreia no Brasil.