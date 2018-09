Rapper Mac Miller é encontrado morto em sua casa em Los Angeles

O rapper Mac Miller foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles. Foto: Instagram/@macmillerig

O rapper Mac Miller morreu nesta sexta-feira, 7, de possível overdose, de acordo com o TMZ.

O site informa que o artista foi encontrado morto por volta do meio dia em sua casa no Vale de São Fernando, em Los Angeles, após um amigo dele ligar para a emergência.

Há pouco mais de um mês, no dia 3 de agosto, Miller havia lançado seu último álbum, o Swimming, com singles como Self Care e Come Back to Earth.

Miller, cujo nome real é Malcolm James McCormick, nasceu em 19 de janerio de 1992 em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Ele lançou seu primeiro álbum, o Blue Slide Park, com 16 faixas.

O rapper Mac Miller em um show na Filadélfia em 2013. Foto: Owen Sweeney/Invision/AP

O artista tinha problemas com abuso de drogas há anos e, há alguns meses foi preso após bater o carro por dirigir alcoolizado e fugir do local. O fato ocorreu logo após seu término com Ariana Grande, no início de maio, após dois anos de relacionamento. Dias depois, Ariana fez um desabafo no Twitter sobre as críticas que estava recebendo por ter terminado o namoro, no qual ela falou sobre a luta de Mac Miller para ficar sóbrio.

"Eu sempre me preocupei com ele e tentei apoiar sua sobriedade e orei para que ele ficasse melhor por anos (e sempre irei, é claro), mas envergonhar/culpar uma mulher pela incapacidade de um homem de lidar com suas questões é um problema muito maior. Eu não compartilhei o quão difícil e assustador foi enquanto estava acontecendo, mas foi. Eu vou continuar a orar, do fundo do meu coração, que ele resolva tudo", falou a cantora na época.

Mac Miller e Ariana Grande no MTV Video Music Awards em agosto de 2016, em Nova York. Foto: Rebecca Smeyne/The New York Times

Miller estava em turnê pelos Estados Unidos, com shows marcados em diversas cidades até o dia 13 de novembro, em Atlanta, na Geórgia.

Na última quinta-feira, 6, o portal americano Vulture publicou um perfil do rapper, no qual ele falava sobre sua carreira e como o último ano havia sido difícil para ele.

Diversos artistas se pronunciaram sobre a morte:

I dont know what to say Mac Miller took me on my second tour ever. But beyond helping me launch my career he was one of the sweetest guys I ever knew. Great man. I loved him for real. Im completely broken. God bless him. — Chance The Rapper (@chancetherapper) 7 de setembro de 2018

'Eu não sei o que dizer, Mac Miller me ajudou na segunda turnê que eu fiz na vida. Mas além de me ajudar a deslanchar na carreira, ele era um dos caras mais doces que eu já conhecil. Um homem incrível. Eu o amava muito. Eu estou completamente devastado. Deus o abençoe'

I’m so saddened to hear about @MacMiller☹️ such a kind spirit Sending prayers for strength for his family & friends & fans during this difficult time — Missy Elliott (@MissyElliott) 7 de setembro de 2018

'Eu estou tão triste por ouvir sobre Mac Miller. Um espírito tão bondoso. Orando e pedindo forças para sua família, amigos e fãs neste momento difícil'

Rest In Peace to the great soul Mac Miller — J. Cole (@JColeNC) 7 de setembro de 2018

'Descanse em paz, grande alma Mac Miller'

Long Live Mac Miller, Rest In Peace We Love You — Jaden Smith (@officialjaden) 7 de setembro de 2018

'Vida longa, Mac Miller, descanse em paz, nós te amamos'

So sad to hear the news about @MacMiller. Such a talented artist. My condolences go out to his family and loved ones RIP — Paris Hilton (@ParisHilton) 7 de setembro de 2018

'Muito triste ouvir essa notícia sobre Mac Miller. Um artista tão talentoso. Minhas condolências para sua família e amigos'