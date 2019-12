Rapper Juice Wrld morre aos 21 anos após convulsão

O rapper Juice Wrld durante premiação da Billboard em maio de 2019. Foto: Chris Pizzello/ AP

O rapper Juice Wrld morreu neste domingo, 8, aos 21 anos, após sofrer uma convulsão no aeroporto Midway, em Chicago, Estados Unidos. As informações são do site americano TMZ.

Segundo o portal, Jarad Anthony Higgins, nome original do cantor, aterrissou no local cedo, vindo de um voo que partiu da Califórnia.

Testemunhas que estavam no local no momento do incidente disseram que o rapper estava andando normalmente, quando simplesmente caiu em convulsão no chão do aeroporto.

Alguns seguranças notaram um sangramento entre os lábios do cantor no momento em que os paramédicos chegaram para o atendimento. Relatos dão conta de que ele teria chegado ainda consciente no hospital.

No entanto, a confirmação do óbito foi divulgada alguns minutos após Juice Wrld ter dado entrada no local.

Carreira

Fenômeno e grande promessa do rap norte-americano, Juice Wrld começou a despontar na mídia em 2018 com as canções Lucid Dreams, que alcançou bons resultados de desempenho no Spotify, e All Girls Are The Same, que rapidamente se tornou um hit. Neste mesmo ano, ele lançou seu primeiro álbum, Goodbye and Good Riddance.

Um pouco antes, o cantor lançou o EP Too Soon com duas músicas, entre elas a Legend, faixa que ele compôs em homenagem aos amigos - e também rappers - Lil Peep, morto aos 21 anos em 2017 devido a uma overdose, e XXXTentacion, assassinado aos 20 anos em 2018.

Na canção, ele diz que "Eles me dizem que eu serei uma lenda/ Eu não quero esse título agora/ Porque todas as lendas parecem morrer".

Recentemente, em março deste ano, ele lançou Death Race For Love, aquele que viria a ser seu último álbum. Na época, o disco foi parar no topo da Billboard 200, principal parada de sucessos dos Estados Unidos. O feito rendeu ao rapper o prêmio Billboard de Melhor Artista Revelação, em maio de 2019.

Ele também fez parcerias com a cantora Ellie Goulding no single Hate Me e com dois integrantes do BTS (famoso grupo de K-pop) na canção All Night.

Até o momento, nenhuma informação exata sobre a causa da morte de Juice Wrld foi divulgada pela sua assessoria. A polícia de Chicago e o hospital em que ele foi internado também não liberaram nenhuma outra informação.