Rapper italiano Fedez revela que está doente

Rapper italiano Fedez revelou que está doente nas redes sociais. Foto: MATTEO CORNER/ ANSA

Após passar um período ausente das redes sociais, o rapper italiano Fedez publicou uma série de vídeos na última quinta-feira, 17, confirmando que descobriu uma doença, mas sem revelar qual.

O artista de 32 anos de idade, que postou as gravações nos stories do Instagram, não conseguiu segurar as lágrimas ao revelar que está doente para os seus milhares de seguidores.

"Estou aqui para informar vocês que infelizmente descobri um problema de saúde. Esse será um caminho importante que terei que percorrer e que tenho vontade de contar, não neste momento, porque preciso me apegar à minha família e aos meus filhos. Quando descobri o que eu acabei descobrindo, ler as histórias de outras pessoas me confortou", explicou.

Mesmo sem ter entrado em detalhes sobre a doença, Fedez já recebeu o apoio de milhares de fãs e de outras personalidades do país, como a atriz italiana Mara Vernier.

"Eu não estou lúcido o suficiente para ir mais longe, mas estou pronto para enfrentar essa nova aventura que a vida me apresentou. Agradeço à minha esposa que esteve perto de mim esses dias, minha família e meus amigos. Espero poder dar atualizações positivas o mais rápido possível", concluiu o artista.

A influencer Chiara Ferragni, esposa de Fedez, postou uma foto em suas redes sociais ao lado do marido e escreveu uma mensagem de apoio.

Em dezembro de 2019, Fedez anunciou em uma entrevista a uma emissora italiana que corria riscos de sofrer esclerose múltipla.