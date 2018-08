Rapper Drake revela que possui um filho em novo álbum 'Scorpion'

Rapper Drake Foto: Mark Blinch/Reuters

O rapper Drake lançou o álbum Scorpion na última quinta-feira, 28. Além de participações de Jay-Z e Michael Jackson, o trabalho já chamou atenção por Drake confirmar em algumas das faixas que possui um filho.

“Eu não estava escondendo o meu filho do mundo, estava escondendo o mundo do meu filho”, diz o cantor em Emotionless. Em outro trecho, fala: “Notícias chocantes em minha vida, não conto para os blogs. Os únicos a quem eu quero contar são aqueles para quem eu posso ligar”.

Na canção March 14, Drake diz que o filho nasceu em 11 de outubro de 2017 e que ele comemorou, em Miami, quando um teste de DNA confirmou a paternidade. Em maio deste ano, o portal TMZ havia informado que o cantor estaria supostamente ajudando financeiramente a ex-atriz de filmes pornográficos Sophie Brussaux, mãe da criança.

Outra faixa do álbum que chama a atenção é a música Don’t Matter to Me, que conta com vocais gravados por Michael Jackson. O portal TMZ informou que a canção era, na verdade, um trabalho não gravado do rei do pop.