Rapper Cardi B revela que está grávida de uma menina; confira

Rapper Cardi B Foto: Carlo Allegri/Reuters

A rapper Cardi B está grávida de uma menina. Ela anunciou a gravidez no começo de abril, quando se apresentou no programa Saturday Night Live. Agora, falou sobre o sexo do bebê em uma série de entrevistas.

Na última terça-feira, 8, ela revelou o sexo no programa de rádio The Howard Stern Show quando questionada pelo apresentador. Howard ficou curioso para saber o nome da criança, mas ela não respondeu, apenas disse que quem fez essa escolha foi o pai da criança, o rapper Offset.

Sua gravidez foi tema de entrevistas no Baile do Met, ocorrido na última segunda-feira, 7. Questionada por uma repórter do Entertainment Tonight sobre os movimentos do bebê em sua barriga, ela disse que “Ela está lutando comigo!”, se referindo aos chutes comumente sentidos pelas grávidas.

Já para o New York Times, também em virtude do evento de gala, a cantora falou que sua bebê pesa, atualmente, 1,59 quilo. “Isso é muito bom para sete semanas, né? Eu nasci pesando 2,29 quilos”, contou.

Ouça a entrevista da rapper a Howard Stern (em inglês):