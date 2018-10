Rapper canadense morre ao gravar videoclipe

Jon James faleceu aos 34 anos em acidente de paraquedas Foto: @jonjames/Instagram

O cantor Jon McMurray, de 34 anos, morreu após saltar de paraquedas, no último sábado, no Canadá. A atividade fazia parte das gravações de um novo clipe. De acordo com o tabloide britânico "The Sun", Jon James, como é conhecido pelo grande público, treinou intensivamente por meses para desempenhar a função. Ele gravaria na asa do avião e pularia logo em seguida. Mesmo com os treinos, tudo terminou da maneira mais trágica possível.

De acordo com seu empresário, o avião responsável pelo salto entrou em espiral descendente, sem que o piloto pudesse corrigir a trajetória. "Jon segurou a asa até que fosse tarde demais, e no momento em que ele soltou, não teve tempo de abrir o paraquedas". O empresário afirmou que ele morreu na hora do acidente. O piloto corrigiu o plano de voo e conseguiu pousar minutos depois em British Columbia, província canadense.

Jon James

McMurray ficou conhecido na indústria fonográfica como Jon James. O canadense era esquiador profissional e tornou-se cantor após sofrer sucessivas lesões no esporte. O então atleta caminhou para a área que lhe despertava paixão: a música. Trilhou um caminho pelo rap e colecionou fãs ao redor do mundo. Seus seguidores lamentaram o ocorrido nos comentários de sua última foto postada no Instagram. A conta reúne vídeos do cantor praticando paraquedismo antes do acidente.

Esta não é a primeira vez que o cantor faz um clipe saltando de paraquedas. Confira abaixo o vídeo do single Hello:

Jon era casado há dois anos com a modelo da Playboy Kali James. Ao "The Sun", a coelhinha disse que o marido era super tranquilo, que não julgava ninguém. Segundo ela, "as pessoas o amavam e gravitavam em sua direção". Amigos e família do cantor estão devastados. Kali lamentou o ocorrido em suas redes sociais e publicou alguns momentos vividos entre o casal.

Uma página foi criada na internet para ajudar a celebrar a vida e preservar sua memória. Na descrição do cantor, amigos disseram que Jon era uma pessoa incrivelmente apaixonada e que estava sempre sorrindo. A publicação diz ainda que "ele preencheu todos ao seu redor com positividade e nunca falou mal sobre outra pessoa".

O valor arrecadado pelos fãs na página será utilizado para lançar todo o conteúdo de vídeo e música produzido por Jon James. De acordo com o portal, o objetivo é que o mundo veja, ouça, espalhe e desfrute a arte de James. O cantor teria centenas de cópias e um número incerto de álbuns que gravou e deixou à disposição para lançamento, em caso de morte. James inclusive planejava utilizar todo o conteúdo produzido para uma série na Netflix. O objetivo do site é arrecadar 2 milhões de dólares. Até a publicação desta matéria, apenas 20 doadores haviam contribuído com o valor de 1,4 mil dólares.