Raphael Vicente se inspira em ‘Meninas Malvadas’ e chama a atenção para o Título de Eleitor

Na maré, família de Raphael Vicente se reuniu para incentivar jovens a tirarem o título. Foto: Instagram / @raphaelviicente

O prazo para a regularização do título de eleitor termina na próxima quarta-feira, 4. Com o baixo número de jovens que procuraram o TSE para a emissão do documento, campanhas nas redes sociais têm incentivado o direito dos adolescentes a partir de 16 anos de exercer a cidadania. Foi com essa intenção que o influenciador Raphael Vicente decidiu reunir amigos na última quarta-feira, 27, para fazer uma paródia do filme Meninas Malvadas.

Cria da Maré, ele incluiu toda a família na cena inspirada no filme. Regina George é interpretada por Luciene, madrinha do humorista, e é a aluna que possui um título de eleitor, sendo assim admirada por todos os estudantes.

“Pra mim, esse é o papel de um influenciador digital: levar informações. Sinto falta de campanhas feitas por órgãos governamentais com o público alvo. Não estou falando das campanhas genéricas, mas sim de campanhas com a linguagem do público que se quer atingir, como eu faço. Assim é o meu trabalho e acho que funciona por conta disso”, conta o jovem.

Caio Machado, diretor do Instituto Vero, que está reunindo influenciadores digitais na tentativa de combater a desinformação e tornar as redes sociais ambientes mais saudáveis, concorda que os influenciadores devem incentivar os jovens a tomar as próprias decisões através do voto.

“No Brasil temos a ideia equivocada de que os jovens não têm autonomia ou capacidade de formar suas próprias opiniões. Isso é péssimo. Os jovens não são apenas ‘o futuro’, eles são o presente da nossa sociedade e democracia — e precisam defender seu espaço, suas vozes e opiniões. A melhor forma de fazer isso é tirando o título, formando sua opinião criticamente e votando conforme as suas convicções”, comenta Caio.

Meninas Malvadas é um clássico jamais esquecido, quando o assunto é a viralização de memes na internet. O filme de 2004 está completando 18 anos e, se fosse um adolescente, já teria obrigação de votar nas eleições presidenciais de 2022. Numa quarta, usando rosa, o influenciador digital conseguiu chamar a atenção para o assunto.

Em menos de 20 horas, a campanha, que não contou com incentivo governamental, teve mais de 130 mil visualizações no Instagram, rede social onde recebeu 24 mil curtidas e 1,5 mil comentários.