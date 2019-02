Rami Malek cai após cerimônia do Oscar; veja

Rami Malek caiu após cerimônia do Oscar. Foto: Kevin Winter/Getty Images/AFP

Rami Malek, que venceu o Oscar de Melhor Ator neste domingo, 24, sofreu um pequeno incidente após a cerimônia e teve de ser atendido por médicos no local.

Conforme relatou a agência de notícias Associated Press, o ator teve uma "breve queda", mas se recuperou em seguida.

Imagens do momento mostram que Malek caiu enquanto descia as escadas que davam acesso ao palco da premiação. Com a queda, a estatueta do Oscar saiu de sua mão.

O ator foi ajudado por pessoas que estavam próximas a ele e depois foi atendido por médicos. Segundo a AP, ele parecia bem quando chegou para conversar com repórteres.

O perfil no Instagram @drunkgaga publicou um vídeo nos stories em que mostra o ator caindo. Assista aqui.

Confira outras imagens abaixo:

Rami Malek recebe ajuda após cair nas escadas do palco do Oscar. Foto: Mike Blake/Reuters