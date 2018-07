Raíssa Santana é eleita Miss Brasil 2016

Raissa Santana foi eleita Miss Brasil 2016 na noite de sábado, 1. Foto: Reprodução|Facebook

Raíssa Santana, 20, entrou para a história ao ser eleita Miss Brasil 2016, na noite de ontem. A representante do Paraná foi a segunda mulher negra a vencer o concurso. Em 1986, Deise Nunes se tornou a primeira representante da mulher negra brasileira ao ganhar o prêmio.

O concurso aconteceu na noite deste sábado, 1, em São Paulo. A Miss Rio Grande do Norte, Danielle Marion, ficou em segundo lugar e Deise D’anne, representante do Maranhão, ficou na terceira posição.

A Miss Maranhão Deise D’anne e Danielle Marion Miss Rio Grande do Norte ficaram em terceiro e segundo lugar, respectivamente Foto: Reprodução|Facebook

Raíssa era apontada como uma das favoritas desde o início da noite e foi conquistando espaço no decorrer do programa. A beleza e simpatia da moça também ganharam destaque nas redes, conquistando mais admiradores e torcedores.

A noite começou com 27 candidatas, o número foi reduzido a 15, depois a 10 candidatas, por fim cinco misses e, finalmente, o resultado foi anunciado com as três finalistas no palco.

Raíssa Santana recebeu a coroa das mãos da Miss Brasil 2015, a gaúcha Marthina Brandt. Além do título, a paranaense levou para casa um carro 0 km.