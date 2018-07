Rainha Elizabeth visita vítimas de atentado em Manchester

Rainha Elizabeth II no hospital infantil Royal Manchester Children's Hospital em Manchester Foto: AFP/ Peter Byrne

A rainha Elizabeth foi nesta quinta-feira, 25, ao hospital infantil Royal, em Manchester, onde estão internadas as vítimas do atentado durante o show de Ariana Grande. A monarca descreveu a ação como 'muito maligno'.

Ainda há catorze crianças internadas no hospital, cinco delas em estado grave. As vítimas visitadas pela rainha têm entre 12 e 15 anos, e ela conversou com os jovens e com seus pais.

Elizabeth aproveitou a oportunidade para agradecer aos funcionários do hospital e aos paramédicos por todo trabalho que fizeram nas horas seguintes ao atentado.