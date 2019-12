Rainha Elizabeth oferece salário de R$ 273 mil ao ano para cuidar de suas redes sociais

Rainha Elizabeth acena para o público ao deixar a celebração de Páscoa na capela de São George, no castelo de Windsor Foto: Kristy Wigglesworth/Pool via Reuters

Aos 93 anos de idade, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, está oferecendo um emprego que promete pagar cerca de 50 mil libras esterlinas (o equivalente a cerca de R$ 273 mil) para ocupar o posto de chefe de engajamento digital da família real britânica.

O anúncio foi feito na última quinta-feira, 12, no site Linkedin, e fala em "manter a presença da rainha à vista do público em nível global". Até a publicação desta nota, mais de 200 pessoas já haviam se candidatado.

O valor do salário pode variar entre 45 mil e 50 mil libras anuais, a depender da experiência do contratado. Ao todo, são 37 horas e meia de trabalho semanal, de segunda a sexta-feira.

A inscrição para o processo de seleção à vaga estará aberta até 24 de dezembro. O "candidato ideal" deve ter experiência na edição e gerenciamento de sites, redes sociais e outros formatos digitais de alto perfil.

Não é a primeira vez que uma vaga do tipo chama atenção na família real. Em maio, o palácio de Buckingham publicou oferta semelhante com um salário de 30 mil libras (à época, R$ 152 mil).

* Com informações do New York Times