Rainha Elizabeth II perderá cerimônia em catedral após mal-estar

Na foto, o rei Carl XVI Gustaf, da Suécia, ao lado do imperador Akihito. À direita, respectivamente, suas mulheres, a rainha Silvia e a imperatriz Michiko em encontro realizado em abril de 2018. No Japão, apesar de o poder das decisões ficar nas mãos do cargo de primeiro-ministro, o imperador possui deveres e compromissos oficiais representando o país, de forma semelhante ao que ocorre na Suécia, monarquia constitucional. A rainha Silvia é conhecida por sua relação especial com o Brasil: filha de uma brasileira, nasceu na Alemanha, país de seu pai, mas passou parte de sua juventude em São Paulo, sendo capaz de falar português fluentemente até hoje.

Foto: Kazuhiro Nogi / Pool via Reuters