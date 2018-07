Rainha Elizabeth completa 69 anos de casamento com o Príncipe Philip

O casal real britânico está casado há 69 anos Foto: REUTERS/Leon Nea

Quem está assistindo à série The Crown, da Netflix, está familiarizado com a história de amor entre a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. No domingo, 20, fez 69 anos que o casal mais poderoso da realeza britânica trocaram as alianças da Abadia de Westminster, em Londres.

O casal se conheceu quando Elizabeth tinha 13 anos e Philip, 18. Aconteceu em uma visita que o rei George VI, pai de Elizabeth, fez à Real Escola Naval de Dartmouth, na Inglaterra, onde jovem atuava. No mesmo ano, o casal começou a trocar as primeiras cartas.

Foto do casamento, há 69 anos Foto: Reprodução

Membro das famílias reais grega e dinamarquesa, Philip pecebeu permissão do rei para se casar com Elizabeth, abandonando seus títulos e se convertendo para o anglicanismo e se naturalizando um cidadão britânico.

A cerimônia aconteceu no dia 20 de novembro de 1947, gravada e transmitida para mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. A Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip são primos de terceiro grau.