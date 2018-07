Rainha Elizabeth procura funcionário para ajudar a mandar cartões de parabéns

Rainha Elizabeth Foto: Reprodução

Quer trabalhar na Casa Real Britânica? Há uma vaga aberta. A rainha Elizabeth procura por um assistente de aniversários. O funcionário vai ajudar a enviar mensagens de parabéns para manter 'um laço vital entre a rainha e o público', conforme o anúncio.

O assistente vai ganhar 21 mil libras por ano, cerca de R$ 82 mil. No site da Royal.uk, o anúncio descreve as atividades do contratado: "Mandar mensagens de parabéns que nunca serão esquecidas. O seu desafio será manter o foco enquanto processa um enorme número de pedidos por mensagens, se assegurando que a pessoa certa receba a mensagem na data certa. Você checará elegibilidade para cada solicitação, e usando um sistema de entrada de dados, você estará 100 por cento preciso com cada mensagem de felicitação".

O anúncio continua detalhando o trabalho de um assistente de mensagens: "Você também responderá perguntas por telefone e manterá os contatos com as várias partes interessadas. Você terá orgulho do número de mensagens que você enviará".

O emprego é no Palácio de Buckingham, em Londres, e vem com "compreensíveis benefícios, incluindo contribuição de 15% de pensão, 33 dias anuais de férias, incluindo feriados, almoço livre e acesso ao treinamento de aperfeiçoamento profissional".

O candidato bem sucedido precisa ter "experiência em administração, elevados padrões de precisão com prazos curtos, grandes competências em informática, agilidade com teclado e experiência com sistemas de banco de dados", completa o site. E aí, o que achou da vaga?