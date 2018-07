Rainha dos memes, Gretchen vira meme mais uma vez com clipe de Katy Perry

Dançarina exibiu seu rebolado no novo clipe da cantora norte-americana Foto: YouTube/ @KatyPerryVEVO

Nesta segunda-feira, 3, foi lançado o clipe de Swish Swish, de Katy Perry, e a estrela do vídeo não é ninguém menos que Gretchen.

Rainha dos memes, a brasileira deixou os fãs loucos com a novidade e voltou a ser meme na internet - além de ser o tópico mais comentado do dia no Twitter.

daí a gente faz uma musica chama o maior meme da internet pro clipe e ta pronto o hit #SwishSwishGretchen pic.twitter.com/7NTfhgCPIC — daniel (@ikissedgurIs) 3 de julho de 2017

pode entrar novo recorde de lyric vídeo mais assistido em 24 horas #SwishSwishGretchen pic.twitter.com/rw9VbVRZfg — xuxa (@xuxanave) 3 de julho de 2017

Ao E+, Gretchen disse que a lyric music de Swish Swish é só o começo de sua parceria com Katy Perry.

Com o primeiro passo da carreira internacional, a cantora ganhou até um perfil em inglês em um site norte-americano para que os gringos pudessem entender quem é Gretchen.