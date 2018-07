Rainha da internet: filha de Ceará e Mirella Santos dá show de fofura em festa de samba

Cada novo vídeo publicado por Ceará ou por Mirella Santos mostra que a internet já tem uma nova rainha: Valentina.

A menina de 2 anos de idade, filha do casal, já deu um show de fofura ao imitar Silvio Santos e também quando tentou rezar com a ajuda de seu pai. Agora, a menina roubou a cena ao dançar ao lado da mãe.

No novo vídeo publicado por Ceará no Instaram, Valentina tenta sambar ao lado da mãe, Mirella Santos, que é dançarina profissional. Na festa, tocava a música Pimpolho, do Art Popular, e a menina até arriscou uns passinhos da coreografia.

"Ela tem samba no pé igual a mãe! Se liga no gingado!", escreveu o humorista. Assista: