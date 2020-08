Rafael Vitti fala da relação com a filha, Clara Maria, na quarentena

O ator Rafael Vitti junto com a filha, Clara Maria Foto: Instagram / @rafaavitti

O ator Rafael Vitti compartilhou as reflexões que teve durante o período de quarentena em uma entrevista para o site Gshow na terça-feira, 28. Ele destacou as mudanças na rotina e a proximidade com a filha, Clara Maria, fruto do casamento com a atriz Tatá Werneck.

“Estávamos os dois [Rafael e Tatá] em casa aqui com tempo, principalmente para poder criar nossa filha. Estar com ela nessa fase que passa tão rápido, que tantas coisas acontecem, e que não volta”, comentou o ator. Ele também revelou que a família realizou uma quarentena rígida, saindo poucas vezes de casa nos últimos 120 dias e “tomando todos os cuidados”.

Vitti destacou a importância de passar os últimos meses ao lado da filha, que está com nove meses, e também para conhecer melhor a mulher, sem uma rotina de compromissos profissionais: “É um momento importante para a gente, de maneira geral, como família”.

“Esse período me fez questionar muitas coisas a respeito dessa forma como a gente vive, sempre vendendo o nosso tempo e, muitas vezes, deixando de lado coisas que são de extrema importância para a nossa alma”, refletiu ele.

Na entrevista, o ator relembrou sua participação no quadro Truque Vip, do Domingão do Faustão, em que artistas aprendem e realizam truques de mágica. Perguntado sobre qual mágica gostaria de realizar, Vitti respondeu: “se pudesse fazer a mágica de criar duas vacinas, uma para a covid-19 e outra para a ignorância, acho que ia ser de bastante valia”.

