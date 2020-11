Rafael Vannucci agradece apoio de fãs após morte da mãe, Vanusa

Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa Foto: Instagram / @rafavannucci

Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa, usou seu Instagram para agradecer ao apoio de fãs após a morte da mãe, ocorrida no último domingo, 8 (clique aqui para ler mais detalhes).

"Dia muito difícil e complicado, mas não poderia deixar de passar aqui para agradecer o carinho de vocês, tantas mensagens, orações que foram feitas pela minha mãe. Muito obrigado. Minha gratidão a cada um de vocês", afirmou, em vídeo.

Em seguida, concluiu: "É um momento muito difícil. Com certeza é o pior dia da minha vida. Mas ao mesmo tempo ela foi descansar. Foi embora dormindo. Que o Senhor receba a minha mãe de braços abertos. Viva Vanusa!"

Rafael Vannucci ainda compartilhou um vídeo com momentos ao lado da mãe na TV, junto a uma música cantada pelos dois. Confira abaixo.

Ao longo do período de internações de Vanusa, seu filho chegou a compartilhar com o público o estado de saúde da mãe. No último dia 19 de outubro, chegou a explicar que ela não sofria do mal de Alzheimer e deu detalhes sobre a situação da mãe na clínica em que estava.

