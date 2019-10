Rafael Ilha diz que 'gostaria de encontrar' com Fabio Assunção

No ano de 2007, aos 34 anos de idade, Rafael Ilha recebeu um convite do deputado estadual Campos Machado para se filiar ao PTB - o cantor já havia sido sondado por PMDB e PSC. À época, Ilha tratava cerca de 90 dependentes químicos em suas duas clínicas, e se animou com a possibilidade de se lançar à política após analisar um projeto de prevenção às drogas em escolas a convite do então vereador Adilson Amadeu. "Não vou prometer empregos. Quero criar clínicas gratuitas para os mais pobres. As drogas são o mal do século e quero enfrentar o problema", afirmou o cantor, que chegou a figurar em uma lista de pré-candidatos do partido à Câmara de Vereadores de São Paulo para as eleições de 2008. O sonho, porém, não durou muito: ainda em julho, foi acusado de sequestro e teve sua candidatura cassada pelo próprio Campos Machado, presidente da Executiva Estadual do PTB à época: "Fatos como este nos levam a tomar medidas necessárias em defesa do partido." Leia mais aqui.







Foto: Filipe Araújo / Estadão