Rafael Ilha adere a harmonização facial e compartilha resultado nas redes sociais

O músico Rafael Ilha. Foto: Instagram/@rafael_ilha_oficial

Rafael Ilha decidiu aderir ao botox e a harmonização facial. O vencedor de A Fazenda 10 compartilhou o resultado no perfil oficial dele no Instagram.

“Vejam alguns dos resultados do tratamento estético. Estou surpreso e muito feliz. Bigode chinês, botox e harmonização facial. E ainda não terminou”, avisa Rafael Ilha na legenda de uma montagem com fotos de ‘antes de depois’ do rosto.

Depois de receber R$ 1,5 milhão como prêmio do reality, Rafael está afastado da televisão.

Outras personalidades também aderiram a harmonização facial, como a cantora Joelma e Gretchen.