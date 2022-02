Rafael Cortez anuncia que será pai pela primeira vez: 'Sempre soube que seria uma menina'

Rafael Cortez compartilhou a notícia no domingo; ele e Marcella Galhardo estão em Porto Feliz, interior de São Paulo. Foto: Instagram/@rafaelcortez

O humorista Rafael Cortez anunciou neste domingo, 27, que será pai pela primeira vez. Marcella Calhardo, namorada dele, está grávida de 14 semanas e os dois estão esperando uma menina, que se chamará Nara.

Emocionado, o artista compartilhou uma foto, no perfil dele no Instagram, em que aparece com as mãos na barriga de Marcella. Os dois estão passando o feriado do carnaval em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

"Vem aí o maior amor da minha vida", escreveu. Ele ainda disse que sempre soube que seria pai e que teria uma menina.

Cortez compartilhou a alegria de estar vivendo o momento com a namorada e disse que viverá uma nova fase a partir de agora: "Já tenho certeza que será a melhor das jornadas que já vivi até aqui".

Rafael disse que o momento trouxe um misto de emoções: emoção, sensibilidade, ansiedade, mas, acima de tudo, alegria. "A despeito de toda maldade e incoerência do mundo, a Má e eu daremos o nosso melhor por quem está chegando", assegurou.

Personalidades e fãs comemoraram o anúncio do humorista. Na publicação, Tatá Werneck, Sophia Abrahão e Mariana Xavier comentaram com corações e parabenizaram o casal.

A apresentadora Cátia Fonseca também escreveu sobre a notícia: "Fiquei mega feliz e tenho certeza que agora a vida de vocês terá ainda mais felicidade, amor e cumplicidade com a chegada desse anjo de Deus".

Marcella compartilhou o anúncio no perfil dela do Instagram e brincou sobre a reação de Rafael. "Rafa está com os sintomas de gravidez mais aguçados que os meus: enjoa com tudo, chora sem motivo, anda sensível e também está engordando comigo, essa é a nossa simbiose", escreveu. Ela também é mãe de Pedro, de 10 anos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais