Rafael Cardoso leva 'bronca' da mulher por colocar filho de cabeça para baixo

Rafael Cardoso em brincadeira com o filho Valentim, de oito meses. Foto: Instagram / @maribridicardosa

O ator Rafael Cardoso foi criticado pela esposa Mariana Bridi na segunda-feira, 18, por colocar o filho caçula Valentim, de 8 meses, de cabeça para baixo.

"Quem mais tem marido que acha que isso é brincadeira apropriada para bebês e crianças? Sabe aquele momento em que você tira o olho do papai por um segundo?", escreveu a mãe.

"Eu não sei o que é pior: o pânico que eu sinto ou o fato do moleque se amarrar em ficar de cabeça para baixo", completou.

Algumas seguidoras concordaram com a mulher. "Meu marido é igualzinho. Faz cada brincadeirinha com nosso bebê que sou obrigada a agredí-lo (risos)", brincou uma usuária do Instagram.

Mariana Bridi e Rafael Cardoso também são pais de Aurora, de 4 anos.