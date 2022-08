Rafa Kalimann relata problema de saúde após sentir dores no cóccix: 'O corpo responde'

A ex-participante do 'Big Brother Brasil 20' Rafa Kalimann Foto: Instagram/@rafakalimann

Rafa Kalimann revelou nesta segunda-feira, 29, que descobriu que estava com uma inflamação no corpo. A influenciadora contou que tudo começou com um cisto no cóccix.

Em entrevista ao PodDelas, a ex-BBB explicou que o incômodo na lombar só havia doído uma única vez. Ao voltar a senti-lo, percebeu que havia algo errado com a saúde.

"Eu tenho um cisto, e esse cisto inflamou ano passado [2021]. E ele não inflamava desde que eu tinha 16 anos. No cóccix. E eu fui no médico para ver sobre, porque sente muita dor, é complicado", iniciou.

"E aí eu fui e falei: 'eu estou sentindo dor, estou sentindo que ele está vindo. Eu conheço a dor'. E ele falou: 'O seu corpo está inflamado'. Eu falei: 'Epa. Estou aqui com 29 anos com meu corpo inflamado a esse ponto? De um cisto querer vir para fora?' Eu falo que o corpo responde tudo, ele mostra tudo para a gente, a pele mostra. Eu também tinha problema nela", contou.

Rafa disse, que assim que ouviu as palavras do médico, procurou fazer todos os exames necessários. "Comecei a procurar médicos e fiz um super check-up, entende quais eram as coisas que me faziam mal, que eram inflamatórias para o meu corpo, [assim como] coisas que não eram tanto", explica.