Rafa Kalimann nega ter ficado com Neymar e comenta notícias a respeito: 'Sociedade machista'

A influenciadora Rafa Kalimann criticou, nesta segunda-feira, 28, os veículos de imprensa que produzem conteúdo tendencioso e falou sobre o machismo da sociedade contra mulheres solteiras. Foto: Instagram/@rafakalimann

A influenciadora Rafa Kalimann usou suas redes sociais, nesta segunda-feira, 28, para negar que tenha ficado com o jogador de futebol Neymar Jr., após rumores sobre o suposto envolvimento de ambos na festa da irmã do atleta, Rafaella Santos, que ocorreu na última quinta-feira, 24. Em uma série de tweets, a ex-BBB iniciou se queixando das notícias falsas que têm circulado: "Já começam a semana com fake news. Bom dia segunda-feira".

Rafa ainda fez uma reflexão sobre as vezes que preferiu não se posicionar diante de notíciais equivocadas, mas que mesmo assim elas continuaram sendo criadas: "Muitas vezes eu fico quieta pra não dar mais palco pra cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando?"

Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022

Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022

Muitas vezes eu fico quieta pra não dar mais palco pra cada matéria mentirosa que vejo sobre mim. Mas até quando a gente se cala de cá e o outro lado segue inventando? — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) March 28, 2022

No Instagram a influeciadora também se pronunciou. Nos stories ela escreveu que este tipo de notícia "vem do reflexo de uma sociedade que ainda (por incrível que pareça) não quer saber lidar com uma mulher solteira". Ela comentou ainda o quanto a sociedade é machista quando se trata de mulheres solteiras: "Me entristece também saber que vem de um reflexo de uma sociedade que é machista e que sempre tem um 'que' envolvendo uma mulher que é solteira e que está em uma festa [...] O que não é certo e é inaceitável, inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, é que se criem mentiras sobre a vida dela [de uma mulher solteira]".