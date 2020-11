Rafa Kalimann é pedida em namoro com fogos e serenata: ‘Em estado de choque’

Rafa Kalimann é pedida em namoro pelo cantor sertanejo Daniel Caon Foto: Instagram/ @danielcaonoficial

Rafa Kalimann esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter após ser pedida em namoro, nesta segunda-feira, 9, pelo cantor sertanejo Daniel Caon e a surpresa gerar grande repercussão nas redes sociais.

Em seu Instagram, a ex-BBB compartilhou um vídeo do momento que Daniel canta a música que compôs para ela, durante um jantar na viagem que o casal está fazendo por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

"Ainda em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é Daniel Caon”, escreveu na publicação.

Segundo a influenciadora, ambos estiveram em um relacionamento há sete anos e, desde então, não tinham mantido contato. A reaproximação aconteceu por conta da participação dos dois no Big Brother Brasil 2020, porém Canon só competiu na casa de vidro e não chegou a entrar na casa oficial do reality.

"Quase que a gente para na TV, mas me tiraram nesse paredão", disse o cantor em trecho da canção exibida no vídeo. Depois da serenata, Rafa foi surpreendida por fogos de artifício à beira mar, que a levaram a vislumbrar um letreiro luminoso com a pergunta “Quer namorar comigo?”. Emocionada, ela aceitou o pedido.

Além dos comentários de fãs e amigos desejando felicidades ao casal na publicação, a surpresa também repercutiu no Twitter e diversos usuários comentaram sobre a grande produção romântica.

se não for para ser pedida em namoro igual a Rafa Kalimann foi,eu nem quero pic.twitter.com/OFmn3cjJpg — mari (@eumarilongo) November 10, 2020

Eu tô em choque com esse pedido de namoro. Rafa Kalimann o Caon deve ter superado todas as suas expectativas. CHOQUEI! pic.twitter.com/GjJdao0oHm — Flávia Santana (@FlavyaSant) November 10, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais