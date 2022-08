Rafa Kalimann e José Loreto assumem relacionamento

A apresentadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto assumiram relacionamento Foto: Instagram/@rafakalimann e Instagram/@joseloreto

A apresentadora Rafa Kalimann e o ator José Loreto assumiram que estão namorando depois de muitos boatos. A confirmação veio quando os dois apareceram juntos no show em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, no espaço Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, nesse domingo, 7.

Os rumores sobre um possível envolvimento do casal começaram nas últimas semanas, quando os dois foram vistos juntos aos beijos. Segundo informações do jornalista Léo Dias, Rafa e José estavam em clima de romance antes do show de Caetano.

Outro indício de um possível relacionamento foi uma cena de Pantanal, que foi ao ar na terça, 2. No capítulo, o personagem de José Loreto, Tadeu, soltou um dos bordões mais famosos de Rafa Kalimann quando a apresentadora participou do BBB 20: “aleluia, arrepiei”.

“Tudo nela me encanta”, disse o ator em declaração ao Gshow antes do início do show na Cidade das Artes. “A generosidade dele é o que mais me encantou”, também falou a influenciadora na ocasião. Após o show, o casal desfilou de mãos dadas e foi até um restaurante na Barra da Tijuca com amigos.

Confira a imagem do novo casal juntos aqui.