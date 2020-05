Rafa Kalimann é contratada pela Rede Globo e comemora nas redes sociais

Rafa Kalimann disse que a contratação é a realização de um sonho antigo Foto: Divulgação

A digital influencer e vice-campeã do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann, revelou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 28, que foi contratada pela Rede Globo e deve ingressar na carreira de atriz dentro da emissora. Ela também usou suas redes para comemorar a contratação.

“O sorriso tá largo, coração tá pulando pra fora. Agradecendo a cada segundo”, disse Rafa em uma publicação em sua conta no Instagram. Ela destacou que a contratação é “um dos momentos mais importantes na minha vida” e diz que se apaixonou pelo teatro desde cedo, estudando atuação por alguns anos antes do trabalho levar ela para “outros caminhos”.

Segundo a Rede Globo, a influenciadora deve primeiro estrear, como ela mesma, em um projeto no Globoplay enquanto passa por um processo de formação artística com orientação de profissionais renomados na área. Posteriormente, ela deve participar de projetos originais do serviço de streaming.

Rafa destacou que pretende estudar atuação e se dedicar à nova profissão: “saber que terei a oportunidade de estudar e a ajuda de profissionais reconhecidos no mercado, é um sonho”. Ela também agradeceu à Rede Globo e ao Globoplay, serviço de streaming da empresa, pela oportunidade.

“Quero viver essa experiência com muita responsabilidade e amor”, reforçou ela. Além de iniciar a carreira de atriz, Rafa criou recentemente um novo canal no YouTube, e revelou que seu primeiro entrevistado será o cantor sertanejo Luan Santana. Clique aqui e confira a entrevista dela para o Estadão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais