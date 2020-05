Rafa Kalimann conta que vai entrevistar Luan Santana para seu novo canal no YouTube

Rafa Kalimann aposta em canal profissional no YouTube para manter a exposição que teve no 'BBB' Foto: Divulgação

Foi a visibilidade conquistada com o Instagram que levou Rafa Kalimann para o Big Brother Brasil 20, e agora a influenciadora quer manter o mesmo patamar de exposição que teve no reality show nas redes sociais, mas para isso a aposta será o YouTube. Em entrevista ao Estadão sobre o novo projeto, ela contou como será o conteúdo e já adiantou que fará uma entrevista com o cantor sertanejo Luan Santana.

O canal será lançado no sábado, 30, e tem parceria com a Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme. "Vamos começar o próximo vídeo com um telefonema convidando o Luan, que é um grande ídolo para mim. A gente não fez a entrevista ainda, mas eu liguei para ver se ele topava ser o primeiro entrevistado do canal. Ele topou, foi super legal, eu fiquei super nervosa, mas ele é um querido super atencioso e ficou muito tranquilo. Ele deu o feedback dele sobre o programa, falou que ele assistiu que ele acompanhou, isso foi muito legal", contou Rafa.

Além de fazer entrevistas, a vice-campeã do BBB 20 vai abordar temas como moda, beleza, música sertaneja, culinária e espiritualidade. Entretanto, o quadro 'reality' é o que parece deixá-la mais entusiasmada. "É o que eu mais estou gostando de fazer, porque eu estou gravando meu dia todo desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. É um conteúdo que as pessoas querem muito ver para entender como está sendo a minha vida fora da casa. Com a quarentena, eu estou dentro de outra casa isolada também, como é aqui com a minha família, como eu estou conseguindo trabalhar a distância."

Rafa Kalimann está investindo no YouTube para se manter em evidência e ainda 'fidelizar' o novo público que consquistou com a sua participação no programa da Globo. "Cresci bruscamente em número de seguidores [no Instagram] e isso está me permitindo crescer e sair para outras redes, como o YouTube. As pessoas se acostumaram a me ver todos os dias de forma mais intensa, eram 24 horas por dia. O YouTube vai me permitir me aprofundar mais isso do que as outras redes me permitem", explica a novata na plataforma de vídeos.

Inicialmente devido à pandemia do novo coronavírus, a influenciadora publicará dois vídeos semanais gravados em sua chácara, em Goiânia. Ela garante que já está se inteirando sobre a vida e a linguagem de youtuber: "já aprendi a falar react, já aprendi que a gente tem que falar para todo mundo se inscrever no canal, vários 'macetinhos'".

Rafa Kalimann vai expor vida pessoal e fala sobre relacionamentos: 'zero acontecendo'

Para manter um canal profissional no YouTube, Rafa Kalimann fechou parceria com a Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme Foto: Divulgação

"Tudo que eu posso colocar para fora eu mostro, eu falo, eu uso como exemplo, até os meus erros, eu acabo expondo minhas inseguranças e fragilidades." Apesar disso, a ex-BBB garante que ainda assim protege sua privacidade e fala sobre a vida amorosa.

"Vai ter muito da minha vida pessoal [no canal do YouTube], mas eu tenho meus momentos, tenho situações particulares que eu blindo muito para não gerar expectativas nas pessoas, até por questão de energia mesmo eu tomo muito cuidado. Nem estou falando de questões de relacionamento, que está zero acontecendo, eu não estou tendo contatinho. Mas até por questão de família. Eu prezo pela minha família, eu cuido por eles, até para não acabar expondo outras pessoas", explica.

Trabalho missionário na África gera críticas, mas vai aparecer no YouTube

Rafa Kalimann foi vice-campeã do 'Big Brother Brasil 20' Foto: Divulgação

Durante o Big Brother, a atuação solidária de Rafa na África cativou muitas pessoas, mas também foi o foco de críticas de parte do público, no entanto, apesar de ser um tema sensível, a influenciadora confirma que será abordado em seu canal no YouTube.

Ela afirma que comentários negativos sobre sua atuação filantrópica sempre existiram e já tiveram mais "peso" para ela. "Sempre tiveram pessoas para falar mal, para criticar o fato de ser lá, ou criticarem a forma como é feito, ou a questão da exposição. Mas eu sempre entendi que fazia parte do propósito e da missão de ir pra lá, mostrar para as pessoas uma realidade diferente. Se eu influencio elas todos os dias a usarem algo, comerem algo ou irem a algum lugar como que eu posso deixar passar a influencia de fazer algo pelo outro. Se eu não tivesse essa coragem toda [para enfrentar as críticas], eu não teria conseguido levar tanta ajuda, ano passado foi quase um milhão de doações só pelas minhas redes sociais."