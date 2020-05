Rafa Kalimann afirma que vai doar prêmio integral que ganhou no 'BBB 20'

A influenciadora digital Rafa Kalimann, vice-campeã do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak/Globo/Divulgação

Rafa Kalimann, influenciadora digital que ficou em segundo lugar no BBB 20, afirmou que vai doar todo o prêmio que ganhou na final do reality show, o que já era o propósito dela para o caso de vencer o jogo. Ela disse que vai enteder as prioridades de agora em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Muitas pessoas me perguntaram dos R$ 150 mil e com certeza eu vou doar, porque já era um propóstio meu mesmo. Mas até eu sair e entender, eu ia doar para a ONG [Missão África], mas entendendo tudo que está acontecendo, a questão do vírus, eu preciso pensar com carinho e entender quais são as prioridades e urgências agora", disse a ex-BBB em entrevista a Giovanna Ewbank.

A conversa com a atriz e apresentadora foi para responder algumas perguntas enviadas pelos fãs de Rafa. A influenciadora foi questionada sobre como foi o processo de aceitação do corpo e do amor próprio.

"Eu fui, até poucos anos atrás, muito insegura comigo, querendo me encaixar dentro de padrões, não aceitando meu corpo do jeitinho que ele era, passando por vários procedimentos achando que aquilo ia me trazer segurança, que eu iria me olhar depois de fazer plástica e falar 'nossa, agora estou me amando' e não foi assim, veio frustração", contou Rafa, que contou ter começado a fazer terapia para lidar com isso.

"Padrão [de corpo] foi criado por alguém que a gente nem conhece, não precisa existir, ele não existe, é uma coisa que nós criamos na sociedade", completou ela. A influencer disse que sempre foi um sonho entrar o Big Brother Brasil e que nunca pensou em desistir quando estava confinada.

Assista à entrevista completa abaixo: