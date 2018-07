Rafa Brites relata trabalho de parto de quase 20 horas

Foto: Reprodução/Instagram @rafabrites

Rocco, filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli, nasceu no último dia 2 depois de um longo trabalho de parto. Para ser mais específico, foram 20 horas para o pequeno nascer, segundo o relato publicado por Rafa nesta quarta-feira, 15.

A apresentadora escreveu, no Instagram, que pretendia fazer parto normal, mas isso não foi possível. Ela disse que fez exercícios preparatórios e a bolsa rompeu no dia exato esperado, mas, depois de três horas de esforço, a médica decidiu que era hora de fazer cesárea, já que o bebê não estava passando pelo osso do púbis.

"Na hora eu senti uma alegria!", relata Rafa. "Não, não foi frustração. Eu cheguei no meu limite. 19 horas, 10 cm de dilatação. Eu havia dado o meu melhor e sabia que, independentemente de como, eu estava prestes a conhecer meu filho."

Leia o texto completo:

Rafa também fez um post no Instagram sobre a dificuldade de amamentar, e outro sobre a admiração que ela afirma sentir por mães que têm menos apoio do que ela. Veja: