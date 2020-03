Rafa Brites publica ‘carta de desculpas’ por rivalidade feminina; entenda

A influenciadora e jornalista Rafa Brites Foto: Instagram / @rafabrites

A influenciadora Rafa Brites publicou um vídeo no Instagram em que faz uma “carta de desculpas” para outras mulheres. Nele, ela cita uma série de frases com críticas a mulheres, inclusive rivalidade feminina.

O vídeo foi publicado às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado em oito de março, e possui pouco mais de três minutos. A publicação conta com a hashtag “empatia”, além do título “carta de desculpas”.

“Eu queria pedir desculpas por ter achado por tanto tempo que você queria roubar meu namorado, me passar a perna no trabalho, roubar minha vaga, ocupar meu espaço”. É assim que a influenciadora inicia o vídeo, destinado a uma “outra mulher”, sem especificações.

A partir daí, Rafa cita diversas frases com críticas como expressões que fazem referência ao teste do sofá, por realizar fofocas ou por procurar defeitos nas fotos de outras mulheres. “Tem que ter alguma coisa ali, porque eu aprendi que nós somos rivais, concorrentes”, comenta ela.

Rafa Brites conclui comentando que esses julgamentos seriam responsáveis por afastar e enfraquecer as mulheres: “Quando a gente se afasta uma da outra, a gente se afasta de quem a gente é também”. “Talvez tenham falado tudo isso de mim também, a meu respeito, e assim a gente nunca se aproximou. Então, espero que você me desculpe, e feliz Dia das Mulheres”, conclui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais