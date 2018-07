Rafa Brites posta foto sem maquiagem: 'Sem base, sem batom, sem secar o cabelo'

Rafa Brites Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Nesta terça-feira, 4, Rafa Brites decidiu postar uma foto em seu Instagram sem nenhuma produção: de roupão, sem maquiagem e de cabelo molhado.

"Oi, essa sou eu sem cílios fio a fio, nem rímel... Sem base, sem batom, sem secar o cabelo...", descreveu a apresentadora. "Eu me vejo muito assim como agora saindo do banho, acordando, indo dormir... Sou mais essa aí do que a que aparece sempre nesse Instagram!"

Nos comentários, os seguidores elogiaram e disseram que Rafa é bonita mesmo sem a produção da televisão.