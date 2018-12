Rafa Brites paga 11 reais em coxinha e se revolta: 'Acham isso normal?'

Rafa Brites Foto: Instagram / @rafabrites

A apresentadora Rafa Brites, que atualmente está no ar em Os Melhores Anos das Nossas Vidas, na Globo, e é casada com o também apresentador Felipe Andreoli, publicou stories em seu Instagram em que se mostra revoltada com o preço de uma coxinha na sexta-feira, 14.

"Desde quando uma coxinha custa 11 reais, gente?! 11! E a Coca 10. 21 reais uma Coca e uma coxinha. Vocês acham isso normal?!", disse, reclamando também do valor de um refrigerante.

"E pior... Não matou a fome. Me recuso a comprar outra", contou após ter comido o salgadinho.

Coxinha e refrigerante comprados por Rafa Brites. Foto: Instagram / @rafabrites

