R. Kelly se declara inocente das novas denúncias de abuso sexual

R. Kelly se declarou inocente de 11 novas acusações de crime sexual. Foto: E. Jason Wambsgans/Chicago Tribune via AP

O cantor R. Kelly se declarou inocente diante de 11 novas acusações de agressão sexual e abuso em uma audiência em um tribunal de Chicago nesta quinta-feira, 6. Promotores ampliaram um indiciamento contra o artista vencedor do Grammy e acusado de abusos há décadas.

As novas alegações, reveladas na semana passada, incluem um suposto abuso de uma vítima que tinha entre 13 e 17 anos na época do ocorrido.

As acusações são centralizadas em uma pessoa identificada apenas com as iniciais J.P., sem que nenhum outro detalhe fosse providenciado. Os crimes alegados aconteceram supostamente entre maio de 2009 e janeiro de 2010. R. Kelly, de 52 anos, poderia enfrentar até 30 anos de prisão se for condenado pelas novas acusações.

O cantor nega as denúncias há mais de uma década. Em 2008, ele foi julgado em um caso de pornografia infantil e não foi considerado culpado. Não ficou claro pelo documento da denúncia se as novas acusações são relacionadas a casos recentes, mas o advogado do cantor, Steve Greenberg, disse que não.

R. Kelly "não foi acusado em um novo caso. Ele foi acusado novamente em um caso já existente, a mesma suposta vítima de uma década atrás. Isso não muda nada", disse Greenberg no Twitter.

Em fevereiro, o cantor se declarou inocente de acusações de que ele teria abusado de três adolescente e de uma mulher. As denúncias ocorreram após sete mulheres, incluindo sua ex-mulher, aparecerem em um documentário no canal Lifetime alegando abuso emocional e sexual.

R. Kelly, conhecido por hits como I Believe I Can Fly e Bump N' Grind, passou um final de semana na prisão pelas acusações de crimes sexuais antes de ser liberado, após o pagamento de 100 mil dólares de fiança em 25 de fevereiro.