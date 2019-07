'Questiono até a minha permanência no SBT', diz Leo Dias após briga com Livia Andrade

Leo Dias e Livia Andrade Foto: Instagram /@leodias

Leo Dias e Livia Andrade, apresentadores do Fofocalizando, trouxeram a público detalhes de uma briga que tiveram em seu Twitter na noite do último domingo, 21. A desavença teria se iniciado por conta de uma possível participação de Antonia Fontenelle no programa do SBT.

Tudo começou quando Livia respondeu a um fã que lhe enviou uma mensagem: "Perdoa o Leo, eu sei que ele é muito grato por tudo o que você fez por ele".

"Já perdoei faz tempo! Quando tenho acesso e contato pessoal, resolvo olho no olho, não pelas redes sociais. Ele precisa de ajuda profissional, não do meu perdão. Estou respeitando o momento dele calada! Se ele não tá bem, não sou responsável por isso. Por favor, não me cobre", afirmou a apresentadora.

Na sequência, continuou: "Saiba que aparência não é nada. Muitas vezes julgamos errado as pessoas e as situações. O que está claro é que vocês percebem só aquilo que querem e é normal. Mas por favor não me cobre e nem me diga o que devo ou não fazer da minha vida! O sentimento não é pra ser explicado, é pra ser respeitado e sentido".

Leo Dias se envolveu nas mensagens, trocadas em público, quando outra usuária afirmou que seu "silêncio foi ensurdecedor" na ocasião em que Livia Andrade e Antonia Fontenelle trocaram farpas.

Leo Dias respondeu: "Silêncio, sim, porque eu era amigo das duas. Odeio mentira. Eu não minto. Antonia perguntou por que não entraria no ar e eu falei a verdade. Da mesma maneira que jamais mentiria pra Lívia. O problema é que Antonia tem que aprender a diferença entre o público e o privado".

"Antonia me prejudicou muito ao fazer aquilo com a Lívia. Eu chorei demais. Mas a mentira não faz e nunca fará parte da minha vida. Lamento demais ter perdido a amizade da Lívia. Não posso ser culpado por falar a verdade", prosseguiu.

O apresentador ainda valorizou a importância da colega em sua vida: "Livia salvou minha vida. Achava que era minha irmã de alma. Me afundei de tristeza com isso tudo. Mas estou me recuperando".

Leo Dias chegou a colocar em dúvida sua continuidade na emissora de Silvio Santos por conta da confusão: "Eu trabalho o perdão diariamente na minha vida. Desta vida a gente não leva nada. Espero um dia ter a Livia de volta. Questiono até a minha permanência no SBT. Não estou feliz. Mas é isso. Falei demais."

Leo Dias ainda justificou a motivação de sua intenção em colocar Antonia Fontenelle no ar, e garantiu que não tinha a intenção de provocar Livia Andrade, mas sim de abordar o cantor sertanejo Eduardo Costa como assunto.

