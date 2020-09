‘Questão de saúde’, diz Claudia Leitte sobre saída do ‘The Voice Kids’

Claudia Leitte será substituída na reta final do 'The Voice Kids' pelo cantor Mumuzinho Foto: Damir Sagoli / Reuters

A cantora Claudia Leitte revelou na última quinta-feira, 17, o motivo por trás da sua decisão de não participar dos últimos episódios do The Voice Kids, que voltou ao ar no domingo, 13. Ela citou preocupações com a sua saúde e a das pessoas com quem tem contato, devido à pandemia do novo coronavírus.

“A gente chegou a conclusão de que era um trâmite complicado. Eu saio de casa, pego um avião...”, disse Claudia em entrevista para Otaviano Costa, no programa OtaLab. A cantora destacou que os outros jurados, os cantores Carlinhos Brown e Simone e Simaria, não teriam uma situação semelhante à dela.

Claudia destacou que também se preocupa com outras pessoas: “É uma questão de saúde que a gente está vivendo. Eu corria o risco de me contaminar em cada saída minha de casa, e comprometer a vida de outras pessoas, também, lá dentro”.

No The Voice Kids, a cantora será substituída por Mumuzinho, mas disse que continuará orientando seu time de cantores mirins virtualmente.

Ela afirmou que seu substituto “é um cara sensacional, muito versátil, talentoso, alegre, tem uma vibe maravilhosa, parceiro da gente. Já, já eu volto”. As apresentações ao vivo do The Voice Kids, que volta após uma suspensão devido à pandemia, começam neste domingo, 20.

