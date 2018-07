'Quero respirar o ar que o Leonardo DiCaprio respira', diz Emilia Clarke

Foto: Bang Showbiz

A atriz Emilia Clarke, de 29 anos, disse à revista TimeOut que o ator Leonardo DiCaprio era seu grande "crush" desde que protagonizou o filme Titanic, e brincou que ficaria muito feliz se pudesse chegar perto o suficiente do astro para compartilhar de seu oxigênio.

"Eu realmente estou ficando cada vez mais próxima dele nos eventos, mas eu não consigo falar oi. É demais. Eu o amava demais desde que vi Titanic, quando eu tinha 11 anos. Eu só preciso respirar o mesmo ar que ele. É tudo que posso imaginar", contou.

Emilia, que protagoniza a série Game of Thrones, está feliz por poder levar seus amigos para as festas do mundo do showbiz, porque eles ficam impressionados assim como ela.

"É incrível quando eu faço coisas maravilhosas e compartilho com meus amigos que não são famosos. Eu levei meu melhor amigo, Mike, para Los Angeles comigo. Ele vai nas festas e fala: 'J-Lo dançando na pista', e eu fico tipo 'Eu posso me constranger, mas você não pode - então você não pode abordá-la, ela não vai gostar'".