‘Quero estrear logo’, diz Carolina Ferraz sobre ‘Domingo Espetacular’

A atriz Carolina Ferraz assume a apresentação do 'Domingo Espetacular' no próximo domingo, 12 Foto: Nicole Gomes / Record TV / Divulgação

A atriz Carolina Ferraz participou do programa Hoje em Dia nesta sexta-feira, 10, e falou sobre a sua estreia como apresentadora do Domingo Espetacular. Ela irá dividir a apresentação com o jornalista Eduardo Ribeiro a partir do próximo domingo, 12, às 19h45.

“Eu quero estrear logo. Estreia tem aquela coisa que você tem que atravessar aquilo pra poder tomar conta, tomar posse de algo”, comentou Carolina enquanto conversava com os apresentadores César Filho e Renata Alves.

Anunciada como nova apresentadora do programa em 19 de junho, ela revelou que tem realizado algumas reuniões junto com Eduardo e a equipe do programa, e já gravou alguns pilotos do programa. “Eu estou super animada para por o bloco na rua”, afirmou.

“Eu estou muito feliz de estar aqui como apresentadora. Eu estou completamente focada em trabalhar agora como apresentadora mesmo, acho que faz sentido”, contou ela no Hoje em Dia.

Carolina não aparecia na TV desde 2016, quando seu contrato com a Rede Globo não foi renovado e ela foi dispensada da emissora após 27 anos.

Apesar de ser conhecida principalmente por seu trabalho como atriz, Carolina também tem experiência como apresentadora, passando pelo Fantástico.

VEJA TAMBÉM: Artistas e apresentadores que saíram da Rede Globo em 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais