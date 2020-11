'Queria ser um Menudo, mas não tinha corpo', afirma Alexandre Nero

O ator Alexandre Nero, no programa 'Lady Night', com Tatá Werneck Foto: Instagram/@alexandrenero

O ator Alexandre Nero fez uma confissão inusitada e divertiu muitos espectadores do Lady Night nesta sexta-feira 6. Isso porque ele disse que queria ter feito parte do grupo Menudo, uma boy band dos anos 1980, que alcançou sucesso inclusive no Brasil.

"As minhas irmãs gostavam muito do Menudo e eu queria ser um Menudo, mas não tinha corpo físico. Eu queria ter pôster do Menudo, mas tinha vergonha", lembrou o ator.

Muita gente não sabe, mas Alexandre Nero também é cantor e tem nove álbuns gravados. "Eu fico com vergonha de cantar inglês porque eu não falo nada", revelou o ator, que também gravou um DVD.

No Instagram, Alexandre Nero publicou uma imagens da participação dele no programa de Tatá Werneck. "Vocês acham que tinha acabado ontem por aqui o assunto Lady Night? Não! Já basta todo o bullying que sofri na adolescência.... agora, da vida, eu só quero e exijo biscoitos", escreveu.