‘Queria ir para passar uns 3 dias’, diz Juliette sobre nova participação no 'BBB'

Juliette contou como ‘Big Brother Brasil’ afetou o seu psicológico: 'São sentimentos que só vivendo aquilo ali para você saber'. Foto: João Cotta/Globo

Juliette Freire se tornou um dos maiores nomes do Big Brother Brasil. Com milhões de seguidores nas redes, a paraibana venceu o programa com a maior porcentagem em uma final tripla: 90,15%. No entanto, ela não tem vontade de participar novamente do reality show.

“Participar [de novo], não. Eu queria passar um tempinho de uns três dias, só para sentir”, disse em entrevista ao Pod Delas, podcast comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

Ela explicou os motivos de não querer viver novamente essa experiência: “Ninguém que passar pelo BBB sai a mesma pessoa. O psicológico é afetado de uma forma atípica. São sentimentos que só vivendo aquilo ali para você saber.”

Com a chegada da nova edição, a cantora se sentiu até desconfortável. “Quando começou o episódio, eu comecei a sentir uma sensação muito estranha. Era como se brigasse o que eu estava sentido com o que estava vendo.”

A cantora chegou a ligar para Camilla de Lucas, com quem dividiu o confinamento do BBB 21, para contar sobre essa sensação. “Eu disse: ‘eu não estou bem’. E a Camila respondeu: ‘eu estou sentindo a mesma coisa’.”

Para descobrir o motivo desse sentimento, ela também ligou para outra ex-BBB: Rafa Kalimann, que participou da edição 20. “Rafa falou que é normal. É como se você tivesse viajado, uma pessoa chegasse na sua casa e você estivesse assistindo. É um pertencimento.”

Mudanças e superações durante BBB

“Eu me vi mais vulnerável”, contou Juliette sobre o que mudou com sua participação no BBB. “Eu sempre fui muito forte e lá eu chorava, eu era sensível. Eu me fechava e me sentia como uma criança. Eu nunca fui assim.”

Fora da casa, quando a assistiu ao programa, ela disse ter estranhado algumas de suas atitudes. “Assistindo, eu ficava: ‘por que eu tive esse comportamento?’. Mas é porque ali eu estava vulnerável."

“[No BBB], os nossos medos, fraquezas e angústias são colocadas em uma vitrine. Você enxerga e vê que não está bem”, explicou.

A participação no reality fez com que ela se deparasse com feridas que, para ela, já estavam curadas. “Eu achava que eu tinha superado o luto da minha irmã, oito anos depois. Cheguei lá, eu vi que não superei”.

Sobre as amizades que levou para fora do reality, ela cita Camilla de Lucas, Carla Diaz, Pocah e Gil do Vigor, além do vínculo profissional com Rodolffo, com quem tem uma música.