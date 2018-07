Quer saber se você passaria na entrevista de '3%'? Faça o teste

Netflix possibilita que você saiba se passaria na entrevista de '3%'. Foto: Reprodução

Depois de assistir à série 3%, da Netflix, muita gente ficou curiosa se passaria na entrevista para entrar no Maralto, um lugar privilegiado onde apenas essa porcentagem da população pode viver - em excelentes condições.

Agora é possível descobrir: a Netflix criou um site que sincroniza com o Messenger, do Facebook, em que faz perguntas para os usuários que se cadastram. Entre as questões, estão: 'Você está com medo?', 'Qual o seu ano de nascimento?' e 'Por qual dessas provas você preferia pa ssar?', sempre com imagens acompanhando as perguntas.

Na série, os jovens que querem entrar no lugar privilegiado são submetidos à uma entrevista sobre seus medos, desejos, gostos e dificuldades antes de realizarem as provas.

Para fazer o teste, basta acessar este site, autorizar o site a ter acesso ao Messenger e clicar em 'Começar'. Depois, basta responder às perguntas. O teste pode ser repetido a cada seis horas.