Quer fazer uma festa saudável para seu filho? Inspire-se no cardápio de Luisa Mell

Apresentadora Luisa Mell e marido no aniversário de seu filho Foto: Emerson Ruiz / WE Produções / Divulgação

A apresentadora Luisa Mell comemorou neste domingo, 19, o aniversário do filho Enzo, de dois anos, com uma bela festa vegana. Ao lado do marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, ela promoveu uma celebração inspirada no filme ‘Carros’ e ofereceu aos convidados apenas alimentos sem ingredientes de origem animal, para provar que comida vegana pode ser deliciosa.

Entre os alimentos servidos, havia dadinho de tapioca, falafel, risoto, bolinhas de queijo de soja, coxinhas de “frango” de soja, massa com cogumelos e batata frita. Para a sobremesa, brigadeiros, churros, cupcakes e pirulitos - todos preparados com ingredientes como leite de soja, de amêndoas ou de castanha de caju. Na mesa principal, dois bolos veganos - brigadeiro com crocante e brigadeiro com paçoca.

“Não tinha como fazer de outro jeito... Eu sou vegana, o Enzo é vegano e meu marido é vegetariano. A festa de um ano já foi vegana, e a segunda também tinha que ser”, declarou Luisa ao E+.

Ela garante que todo mundo gostou, inclusive as crianças. “Elas nem percebem que é vegano. Muitas pessoas viram a cara para comida vegana e acham que é ruim, mas nunca provaram. É como qualquer outra comida - se fizer bem, fica bom”, diz Luisa. “Claro que havia amigos veganos - que diziam estar no céu, mas mesmo quem não era vegetariano gostou e disse que não é tão difícil ser vegano”, descreve.

Hj foi minha festa! Curti tantooo! Amanhã mamys posta tudo! Foi tudo vegano, claro! #govegan #Enzo2anos Uma publicação compartilhada por Luisa mell (@luisamell) em Fev 19, 2017 às 5:08 PST

Vegetariana há mais década e vegana há quatro anos, Luisa cria Enzo com alimentação exclusivamente vegana, incluindo o período da gestação. Ela conta com a orientação de médicos e nutricionistas para elaborar o cardápio e fornecer todos os nutrientes necessários ao filho.

“Desde bebezinho temos acompanhamento nutricional, e o Enzo sempre foi muito saudável. É mais alto do que a média, tem bom peso, começou a falar cedo e é superesperto. Minha gravidez foi vegana e saudável, e hoje o Enzo está muito bem”, conta Luisa, que é conhecida por defender os direitos dos animais e por fundar o Instituto Luisa Mell, uma ONG de São Paulo focada em resgatar e cuidados de bichos em situação de risco.

Aniversário teve diversos quitutes veganos Foto: Emerson Ruiz / WE Produções / Divulgação

Confira o cardápio da festa:

Frios

Enroladinho de legumes assados

Bazergan com torrada de pão sírio

Caponata de legumes com crocante de batatas

Tartar de beterrabas com chips e batata doce

Homus com torradinha crocante

Quentes

Biju de tapioca com purê de jerimum

Arancini de limão sicliano

Dadinho de tapioca

Batata frita

Mini falafel

Coxinhas veganas (frango vegetal de soja orgânico e ervas naturais)

Bolinhas de queijo vegano e ervas naturais

Pratos passados

Salada de quinoa vermelha com alcachofras

Risoto de champagne, uvas verdes e amêndoas

Massa seca com molho de cogumelos

Sobremesas

Sorbet de limão siciliano, manjericão e frutas vermelhas

Salada de frutas em taça Dry

Bebidas

Água com e sem gás

Suco de uva, laranja, abacaxi com capim santo e limão com amoras

Suco de tomate

Café nespresso

Chá natural de hortelã

Petit fours

Biscoitinho de granola

Doces

Pirulitos, pop cakes e Cupcakes decorados de chocolate

Brigadeiro (tradicional, de paçoca, branco, com doce de leite, de nozes, de morango, de limão e de coco) e beijinho

Docinho de churros

Bolos

Brigadeiro com crocante

Brigadeiro com brigadeiro de paçoca

Ingredientes: para os doces, foram usados leite de vegetais (soja, amêndoas e castanha de caju); chocolate Belga, açúcar demerara orgânico, óleo de girassol, farinha de linhaça, farinha de trigo comum e integral, coco ralado. Não foram usados conservantes nem nenhum tipo de gordura trans e hidrogenada.