Quem for ao casamento de Harry e Meghan tem de levar o próprio lanche

Ao todo, 2.640 pessoas são esperadas para o casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle. Foto: Toby Melville/Reuters

Se você for um dos felizes agraciados com um convite para assistir à chegada do príncipe Harry e de sua noiva Meghan Markle ao castelo de Windsor, no próximo 19 de maio, terá de levar seu lanche de casa.

Questionado pela agência de notícias AFP, o Palácio de Kensington, residência oficial de Harry, afirmou que estimula o público a levar seu próprio lanche, já que serão servidos apenas bebidas e lanches leves.

Ficar sob o sol - se o tempo permitir -, consumindo sua própria comida e bebida contribuirá para recriar um ambiente familiar, disse uma fonte.

Saeed Atcha, de 21 anos, cuja associação ajuda na formação dos jovens, disse ao jornal The Guardian que pessoas sem recursos que conhecia ficaram surpresas.

Elas questionam como é possível que "eles (a família real) tenham tanto dinheiro e tenhamos de levar nossa própria comida", contou. "Pensei na mesma coisa. É incompreensível", completou.

Ao todo, 2.640 pessoas são esperadas nos jardins do castelo de Windsor, no oeste de Londres, para assistir à chegada do príncipe Harry, de sua noiva e de outras personalidades, assim como à passagem da carruagem depois da cerimônia.

Entre os convidados, estão 1.200 'membros do público', de idades diferentes, procedentes de todo Reino Unido. Entre eles, estará Amelia Thompson, de 12 anos, uma sobrevivente do atentado suicida contra uma sala de shows de Manchester em maio de 2017.

+++ VEJA TAMBÉM: O que chefs e gourmets levariam para comer no casamento real

Outro convidado será Philip Gillespie, veterano do exército britânico, de 30 anos, que perdeu a perna direita em uma explosão quando estava em missão no Afeganistão.

Além do público, 200 membros de organizações beneficentes, apoiadas pelos noivos, 610 pessoas da comunidade local de Windsor, cerca de 100 alunos das escolas dos arredores e 530 funcionários da Casa Real também foram convidados ao parque do castelo.

O Palácio Real anunciou que 600 pessoas foram convidadas à cerimônia de casamento, que será realizada na St George's Chapel, assim como ao almoço de recepção oferecido pela rainha Elizabeth II no castelo.