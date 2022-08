Quem é Xolo Maridueña, par de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul'

Personagens de Xolo Maridueña e Bruna Marquezine vão viver par romântico no filme da DC Comics. Foto: Instagram/@xolo_mariduena e @brunamarquezine

Quando a atriz Bruna Marquezine confirmou, muito emocionada, as informações de que tinha sido escalada para ser protagonista do longa Besouro Azul, novo filme da DC Comics, em março deste ano, os fãs da atriz brasileira ficaram bastante entusiasmados. E, claro, começaram a pesquisar tudo sobre o longa-metragem.

A artista - a primeira protagonista latina nos filmes da DC - dará vida à personagem Jenny na história, que terá um envolvimento amoroso com Jaime Reyes/Besouro Azul, interpretado pelo ator Xolo Maridueña. Para quem não sabe, nos quadrinhos, Reyes é um estudante do ensino médio que descobre o escaravelho que lhe concede os poderes do Besouro Azul. Na cronologia da DC, ele é o terceiro a assumir o manto do personagem.

Com a divulgação de Besouro Azul, os nomes de Bruna e Xolo não pararam, desde então, de tomar conta das redes sociais. Vieram à tona fotos dos bastidores das gravações da produção; imagens de momentos fora do set, como quando os artistas foram fotografados juntos assistindo a uma partida de futebol no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta; entre outros.

Atores são fotografados juntos em uma partida de futebol no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Foto: Instagram/@xolosphotos

A partir daí, muitas pessoas começaram a se perguntar: Mas quem é Xolo Maridueña? Romário Xolo Maridueña, nome de batismo, é um ator americano com ascendência mexicana, cubana e equatoriana, de 21 anos, que ficou conhecido no papel do personagem Miguel Diaz na série Cobra Kai, da Netflix .

Xolo iniciou a carreira em 2012, após realizar uma participação especial na série Parenthood. O trabalho foi bem-sucedido e ele acabou permanecendo no elenco até a conclusão da produção televisiva, em 2015.

O artista, também estrela de vários comerciais de TV nos EUA, fez ainda participações em Twin Peaks (2017) e Major crimes (2012), Wu-Tang: An American Saga (2019) e A Hora do Rush (2016).

Em trabalhos como dublador, Xolo participou dos desenhos Victor e Valentino (2019) e Cleópatra no Espaço (2019).

Redes sociais

O ator é fã de fotografia e criou um perfil no Instagram apenas para publicar as imagens que ele faz com sua câmera profissional. Nesse canal, há algumas fotos dele ao lado de Bruna Marquezine. Já em seu perfil pessoal, Xolo já soma três milhões de seguidores.

Discreto sobre a vida pessoal, ele já teve um relacionamento amoroso com a atriz Hannah Kepple, a quem conheceu nas gravações da segunda temporada de Cobra Kai, mas terminou o namoro anos depois.

Xolo se declara a Bruna em rede social

Ao fim das gravações de Besouro Azul, Xolo Maridueña fez questão de deixar registrado sua satisfação com o novo trabalho. No Instagram, ele publicou, em 18 de julho, uma foto ao lado de Ángel Manuel Soto, diretor do filme.

"Tchau, Besouro Azul. Vejo vocês no ano que vem. Obrigado a todo o elenco e equipe que tornaram isso possível. Estou tão orgulhoso do que todos realizaram e ainda mais orgulhoso de nos chamar de família! Obrigado, Ángel, por confiar em mim para dar vida a Jaime", escreveu o ator.

Bruna Marquezine comentou um emoji de coração azul e em resposta, Xolo resolveu se declarar. "Minha Jenny favorita", escreveu ele, se referindo à personagem da atriz.

A estreia de Besouro Azul está prevista para agosto de 2023.